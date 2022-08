Ehemalige Gouverneurin von Puerto Rico wegen Korruption festgenommen

SAN JUAN (dpa-AFX) - Puerto Ricos Ex-Gouverneurin Wanda Vázquez ist wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Der 62-Jährigen werde vorgeworfen, Bestechungsgelder zur Finanzierung ihres parteiinternen Wahlkampfs angenommen zu haben, teilte der Bezirksstaatsanwalt für Puerto Rico, Stephen Muldrow, am Donnerstag in San Juan mit.

Laut der sieben Punkte umfassenden Anklage soll sie 2020 von einem venezolanischen Bankier die Zahlung von 300 000 US-Dollar (293 000 Euro) an politische Berater akzeptiert haben. Im Gegenzug habe sie Schritte unternommen, um den Rücktritt des Kommissars des Amtes für Finanzinstitute (OCIF) zu erreichen. Vázquez beteiligte sich mit weiteren Personen "an einer Bestechungsaktion", sagte Muldrow weiter. Sie wurde in der Nacht auf Donnerstag von der US-Bundespolizei FBI in ihrer Wohnung verhaftet.

Die frühere Justizministerin von Puerto Rico regierte das karibische US-Außengebiet übergangsweise von August 2019 bis Januar 2021 nach dem Rücktritt von Gouverneur Ricardo Rosselló. Anschließend bewarb sie sich um die Nominierung der Neuen Progressiven Partei (PNP) für die nachfolgenden Wahlen. Sie verlor schließlich gegen den derzeitigen Gouverneur Pedro Pierluisi./aso/DP/ngu