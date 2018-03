Ehemaliger Covestro-Finanzchef Lutz zieht in Bilfinger-Aufsichtsrat ein

MANNHEIM (dpa-AFX) - Im Aufsichtsrat des Industriedienstleisters Bilfinger steht ein Wechsel an. Der ehemalige Covestro-Finanzchef Frank Lutz wird Marion Helmes mit Ablauf der Hauptversammlung am 15. Mai im Kontrollgremium ersetzen, sagten mit der Sache vertraute Personen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Montag. Ein Bilfinger-Sprecher bestätigte den Wechsel im Aufsichtsrat auf Anfrage.

Lutz ist seit Anfang Januar neuer Chef des Münchener Finanzierungs-Fintechs CRX Markets.

Im Juni 2017 hatte Lutz überraschend seinen Posten als Finanzchef bei der ehemaligen Bayer-Tochter Covestro abgeben, nachdem das Unternehmen einen neuen Chef bekommen hatte. Gerüchten zufolge hatte Lutz selbst es auf den Posten abgesehen. Bevor Lutz zu Bayer kam, war er unter anderem Finanzchef beim Lastwagenhersteller MAN und bei Aldi Süd.

Helmes, die Finanzchefin und Sprecherin des Vorstands beim Pharmahändler Celesio bis zu dessen Übernahme durch den US-Konzern McKesson im Jahr 2014 war, wird am 19. April in den Aufsichtsrat von Heineken einziehen. Das teilte der niederländische Brauereikonzern bereits im Februar mit. Im Gegenzug sollte Helmes, die auch im Aufsichtsrat von Uniper, British American Tobacco, ProSiebenSat.1 Media and NXP Semiconductors sitzt, ihr Mandat bei Bilfinger niederlegen. Bevor Helmes zu Celesio kam, war sie lange Zeit bei Thyssenkrupp in verschiedenen Management-Positionen./mne/fba