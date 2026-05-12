DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,55 +5,0%Nas26.274 +0,1%Bitcoin69.287 -0,8%Euro1,1783 +0,1%Öl104,8 +4,5%Gold4.735 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen schließen knapp höher -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Plug Power, Ölpreis, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Ausblick: thyssenkrupp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: thyssenkrupp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ehemals rechte Hand von Selenskyj unter Geldwäsche-Verdacht

11.05.26 22:13 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Antikorruptionsbehörden in der Ukraine haben den ehemaligen Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, der Geldwäsche verdächtigt. Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) berichteten, eine organisierte Gruppe enttarnt zu haben. Diese soll an der Geldwäsche von umgerechnet fast neun Millionen Euro im Zusammenhang mit einem Luxusbauprojekt in der Nähe Kiews beteiligt sein. Jermak soll dieser Gruppe angehören.

Nach Durchsuchungen in seiner Wohnung war Jermak im Zuge eines Korruptionsskandals Ende November vergangenen Jahres zurückgetreten. Er war ein langjähriger Vertrauter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er leitete das Präsidentenbüro seit 2020 und galt als zweitwichtigster Mann in der Ukraine./ksr/DP/he