EIB-Präsident sieht coronabedingt Nachhaltigkeitsschub an Märkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Covid-19-Krise gibt dem Thema Sustainability an den Finanzmärkten nach Einschätzung von Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), einen kräftigen Schub.

"Nachhaltige Investitionen sind klar auf dem Vormarsch, und zwar in allen Bereichen des Kapitalmarkts, bei Emittenten, Investoren, aber auch bei den Banken, die wegen ihrer Schlüsselstellung in der Wirtschaft eine besondere Rolle einnehmen", sagt der Chef der in Luxemburg beheimateten Bank der Europäischen Union (EU) der Börsen-Zeitung in einem Interview.

Der neue gesetzliche Rahmen der EU werde diesen Schwung Hoyer zufolge weiter forcieren. Denn die Taxonomie-Verordnung verknüpfe die Mittelaufnahme mit der Nachhaltigkeit der finanzierten Tätigkeiten und sorge so dafür, dass Investoren wüssten, in welche Projekte konkret ihr Geld fließe.

Hoyer plädierte dafür, die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie als Investitionsschub für mehr Klima- und Umweltschutz zu nutzen.

Das schnelle Wachstum der Märkte für Green- und Sustainability-Bonds berge Hoyer zufolge auch Risiken. Deshalb habe sich die EIB von Anfang an für klare und einheitliche Regeln für alle Marktteilnehmer starkgemacht, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und Greenwashing vorzubeugen.

"Die Anleger müssen in der Lage sein, konkurrierende Marktprodukte kritisch zu vergleichen und zu bewerten. Daher brauchen wir jetzt so schnell wie möglich stabile und gesetzlich verankerte technische Bewertungskriterien", so Hoyer. Nur so könnten belastbare und überprüfbare Informationen bei Green Bonds sowie weiteren Nachhaltigkeitsprodukten sichergestellt werden. Das Interesse der Investoren an Anleihen, die derartige Kriterien einbeziehen, wächst Hoyer zufolge stetig.

May 29, 2021