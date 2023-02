Home Depot-Aktie fällt vorbörslich dennoch: Home Depot erneut mit Rekordjahr - Ausblick jedoch vorsichtig

Aktien in diesem Artikel

Das vierte Quartal lief dabei schwächer als die vorangegangenen, wie der US-Konzern am Dienstag in Atlanta mitteilte.

Die Erlöse kletterten im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende Januar) um 4,1 Prozent auf 157,4 Milliarden US-Dollar (147,73 Mrd Euro). Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz um 3,1 Prozent. In den USA lag der Anstieg bei 2,9 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 17,1 Milliarden Dollar nach 16,4 Milliarden im Vorjahr. Seine eigene Prognose hat der Konzern damit erreicht.

Seit die Heimwerker-Nachfrage infolge der Corona-Pandemie stark angestiegen ist, ist Home Depot auf Wachstumskurs. Während vor allem die ersten Quartale 2022 sehr gut liefen, schwächte sich das Wachstum zuletzt deutlich ab.

Für das neue Geschäftsjahr ist der Konzern allerdings etwas vorsichtiger. Das Management geht ungefähr von einem gleichbleibenden Umsatzniveau aus. Die operative Marge soll etwas niedriger ausfallen als im vergangenen Jahr. Home Depot betreibt mehr als 2300 Einzelhandelsgeschäfte mit einer Belegschaft von rund einer halben Million Menschen.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE verliert die Home Depot-Aktie zeitweise 3,86 Prozent auf 305,68 US-Dollar.

ATLANTA (dpa-AFX)

