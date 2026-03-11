Eigene Ziele erreicht

Zalando hat sein Wachstum im vergangenen Jahr unter anderem dank der Übernahme von ABOUT YOU gesteigert und seine selbstgesteckten Ziele am oberen Ende der Spannen erreicht.

Der Online-Modehändler erwartet für 2026 ein weiterhin zweistelliges Wachstum. Zudem kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm über 300 Millionen Euro bis Ende Juli an.

Der Umsatz legte 2025 um 16,8 Prozent auf 12,35 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 12,3 Milliarden Euro gerechnet. Das Bruttowarenvolumen (GMV) kletterte um 14,7 Prozent auf 17,56 Milliarden Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 591 von 511 Millionen Euro. Daraus ergab sich eine stabile Marge zum Vorjahr von 4,8 Prozent. Die Erwartung der Analysten hatte auf 4,7 Prozent gelautet.

Zalando selbst hatte sich ein Wachstum des GMV von 12 bis 15 Prozent und des Umsatzes von 14 bis 17 Prozent vorgenommen. Das bereinigte EBIT sollte 550 bis 600 Millionen Euro erreichen.

Unter dem Strich sank der Gewinn auf 213 von 251 Millionen Euro und lag damit unter den Markterwartungen.

Für das laufende Jahr plant der Konzern mit einem Anstieg des Bruttowarenvolumens und des Umsatzes von jeweils 12 bis 17 Prozent. Das bereinigte EBIT wird bei 660 bis 740 Millionen Euro gesehen.

Zudem bestätigte Zalando seine Mittelfristziele für 2028. Umsatz und GMV sollen pro Jahr im Schnitt um 8 bis 13 Prozent zulegen. Die bereinigte EBIT-Marge soll auf 6 bis 8 Prozent steigen. Die angestrebten Synergien aus der ABOUT YOU-Übernahme von 100 Millionen Euro pro Jahr werden nun bereits 2028 erreicht und damit ein Jahr früher.

Im XETRA-Handel gewinnt die Zalando-Aktie zeitweise 7,81 Prozent gegenüber ihrem Vortagesschluss und steht bei 21,68 Euro.

DOW JONES