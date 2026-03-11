DAX23.614 -0,1%Est505.769 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.539 -0,5%Euro1,1548 ±-0,0%Öl97,55 +4,2%Gold5.176 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Eigene Ziele erreicht

Zalando-Aktie hebt ab: Kräftiges Wachstum und Aktienrückkauf

12.03.26 09:39 Uhr
Zalando-Aktie deutlich höher: Schub für Zalando: Wachstum und Aktienrückkauf treiben die Fantasie | finanzen.net

Zalando hat sein Wachstum im vergangenen Jahr unter anderem dank der Übernahme von ABOUT YOU gesteigert und seine selbstgesteckten Ziele am oberen Ende der Spannen erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
21,93 EUR 1,86 EUR 9,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Online-Modehändler erwartet für 2026 ein weiterhin zweistelliges Wachstum. Zudem kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm über 300 Millionen Euro bis Ende Juli an.

Wer­bung

Der Umsatz legte 2025 um 16,8 Prozent auf 12,35 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 12,3 Milliarden Euro gerechnet. Das Bruttowarenvolumen (GMV) kletterte um 14,7 Prozent auf 17,56 Milliarden Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 591 von 511 Millionen Euro. Daraus ergab sich eine stabile Marge zum Vorjahr von 4,8 Prozent. Die Erwartung der Analysten hatte auf 4,7 Prozent gelautet.

Zalando selbst hatte sich ein Wachstum des GMV von 12 bis 15 Prozent und des Umsatzes von 14 bis 17 Prozent vorgenommen. Das bereinigte EBIT sollte 550 bis 600 Millionen Euro erreichen.

Wer­bung

Unter dem Strich sank der Gewinn auf 213 von 251 Millionen Euro und lag damit unter den Markterwartungen.

Für das laufende Jahr plant der Konzern mit einem Anstieg des Bruttowarenvolumens und des Umsatzes von jeweils 12 bis 17 Prozent. Das bereinigte EBIT wird bei 660 bis 740 Millionen Euro gesehen.

Zudem bestätigte Zalando seine Mittelfristziele für 2028. Umsatz und GMV sollen pro Jahr im Schnitt um 8 bis 13 Prozent zulegen. Die bereinigte EBIT-Marge soll auf 6 bis 8 Prozent steigen. Die angestrebten Synergien aus der ABOUT YOU-Übernahme von 100 Millionen Euro pro Jahr werden nun bereits 2028 erreicht und damit ein Jahr früher.

Wer­bung

Im XETRA-Handel gewinnt die Zalando-Aktie zeitweise 7,81 Prozent gegenüber ihrem Vortagesschluss und steht bei 21,68 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
10:01Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:41Zalando OverweightBarclays Capital
09:36Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:16Zalando BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:01Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:41Zalando OverweightBarclays Capital
09:16Zalando BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
09.02.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:36Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
06.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
12.12.2025Zalando UnderperformBernstein Research
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen