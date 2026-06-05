DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,2800 -2,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin52.677 -0,4%Euro1,1522 ±0,0%Öl93,09 -2,4%Gold4.330 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Broadcom A2JG9Z AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 SpaceX SPACEX Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
Der nächste Schock für den Ölmarkt? Iran droht alternative Versorgungsroute zu schließen Der nächste Schock für den Ölmarkt? Iran droht alternative Versorgungsroute zu schließen
Altersvorsorgedepot-Rechner: Deine staatliche Förderung auf einen Blick Altersvorsorgedepot-Rechner: Deine staatliche Förderung auf einen Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gemeldetes Eigengeschäft

Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen

06.06.26 18:01 Uhr
Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen | finanzen.net

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
70,50 EUR -0,08 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 offengelegt. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.285 BMW-Aktien. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 42,53 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 550.683.072 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
02.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026BMW KaufenDZ BANK
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
13.05.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.05.2026BMW KaufenDZ BANK
07.05.2026BMW OutperformBernstein Research
07.05.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
06.05.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
13.05.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.05.2026BMW NeutralUBS AG
07.05.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen