Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen

Gemeldetes Eigengeschäft

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 offengelegt. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.285 BMW-Aktien. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 42,53 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 550.683.072 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net