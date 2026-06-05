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Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen

08.06.26 18:01 Uhr
Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. BMW meldete die Managers’ Transaction am 01.06.2026. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich da auf 2.285 Aktien. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 41,81 Mrd. Euro. Derzeit sind 550.683.072 Aktien handelbar.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 29.05.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

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