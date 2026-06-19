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Managers’ Transaction

Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen

22.06.26 20:01 Uhr
Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen | finanzen.net

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an BMW.

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BMW AG
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Am 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft durchgeführt. BMW meldete die Managers’ Transaction am 01.06.2026. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 37,11 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 550.683.072 Wertpapiere.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

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