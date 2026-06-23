DAX24.740 -0,6%Est506.215 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6600 -3,8%Nas25.588 ±0,0%Bitcoin52.686 -4,3%Euro1,1356 -0,2%Öl74,09 -3,8%Gold4.008 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schließt in Rot -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, DHL, Palantir, BYD, Arm, Intel im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Bund plant Fregatten-Wechsel: Rheinmetall-Aktie sackt zweistellig ab, TKMS jubelt - auch RENK & HENSOLDT im Blick Bund plant Fregatten-Wechsel: Rheinmetall-Aktie sackt zweistellig ab, TKMS jubelt - auch RENK & HENSOLDT im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktien wechseln den Besitzer

Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen

24.06.26 18:01 Uhr
Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen | finanzen.net

Anleger sollten BMW nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
61,06 EUR -0,04 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 01.06.2026 statt. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 36,91 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Es wurde ein Kauf von 5.215 BMW-Aktien zu je 76,16 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
23.06.2026BMW OutperformBernstein Research
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
18.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.06.2026BMW OutperformBernstein Research
18.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
17.06.2026BMW KaufenDZ BANK
17.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
18.06.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.06.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2026BMW UnderweightBarclays Capital
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen