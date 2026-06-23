Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen

Aktien wechseln den Besitzer

Anleger sollten BMW nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 01.06.2026 statt. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 36,91 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Es wurde ein Kauf von 5.215 BMW-Aktien zu je 76,16 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net