Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen

Gemeldetes Eigengeschäft

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

Zu Managers’ Transactions kam es am 29.05.2026 bei BMW. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Der BMW-Wert wird an der Börse aktuell auf 36,69 Mrd. Euro beziffert. Derzeit sind 550.683.072 Aktien handelbar.

Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 mit BMW-Anteilen. Es wurde ein Kauf von 5.215 BMW-Aktien zu je 76,16 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net