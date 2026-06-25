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Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen

26.06.26 10:01 Uhr
Eigengeschäft: BMW-Aktien ins Depot genommen | finanzen.net

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

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Zu Managers’ Transactions kam es am 29.05.2026 bei BMW. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Der BMW-Wert wird an der Börse aktuell auf 36,69 Mrd. Euro beziffert. Derzeit sind 550.683.072 Aktien handelbar.

Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 mit BMW-Anteilen. Es wurde ein Kauf von 5.215 BMW-Aktien zu je 76,16 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

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