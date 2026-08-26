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Eigengeschäft: BVB (Borussia Dortmund)-Aktien ins Depot genommen

Eigengeschäft: BVB (Borussia Dortmund)-Aktien ins Depot genommen

Anleger sollten BVB (Borussia Dortmund) nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.23 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Zu Managers’ Transactions kam es am 24.08.2026 bei BVB (Borussia Dortmund). Die Transaktion wurde am 26.08.2026 publik gemacht. 60.000 BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zu jeweils 3,19 EUR erwarb am 24.08.2026 Geske, Bernd, Aufsichtsrat. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 1,60 Prozent auf 3,23 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 3,23 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 50 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt. BVB (Borussia Dortmund) wird aktuell mit einem Börsenwert von 353,76 Mio. Euro gelistet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 110.377.104 Aktien.

Geske, Bernd führte zuvor am 09.12.2025 die letzte Transaktion durch. Es wurde ein Kauf von 7.951 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zu je 3,34 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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