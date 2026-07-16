Eigengeschäft: CEWE Stiftung-Aktien ins Depot genommen

Portfolio geändert

17.07.26 10:01 Uhr

Eine Führungskraft nimmt sich die CEWE Stiftung-Aktie vor.

Bei CEWE Stiftung kam es am 16.07.2026 zu einem Eigengeschäft. CEWE Stiftung meldete die Managers’ Transaction am 16.07.2026. Friege, Dr. Christian, Sonstige Führungsperson, agierte mit Blick auf den CEWE Stiftung-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 16.07.2026 1.000 Aktien zu je 97,71 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von CEWE Stiftung nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,30 Prozent auf 96,70 EUR.

Die CEWE Stiftung-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor Prozent auf EUR. CEWE Stiftung markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 647,93 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 6.798.890 Anteilsscheine beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden CEWE Stiftung-Anteile zuletzt am 26.08.2025 von einer Führungskraft bewegt. 1.100 Anteile für jeweils 94,90 EUR kaufte Vorstand, Mehls, Thomas bei CEWE Stiftung damals an.

Redaktion finanzen.net