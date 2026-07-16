DAX 24.833 -0,3%ESt50 6.237 -0,7%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,21 -2,6%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 54.920 -1,5%Euro 1,1446 -0,0%Öl 84,5 +0,3%Gold 3.997 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Portfolio geändert

Eigengeschäft: CEWE Stiftung-Aktien ins Depot genommen

Eigengeschäft: CEWE Stiftung-Aktien ins Depot genommen

Eine Führungskraft nimmt sich die CEWE Stiftung-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
96.60 EUR 0.90 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Bei CEWE Stiftung kam es am 16.07.2026 zu einem Eigengeschäft. CEWE Stiftung meldete die Managers’ Transaction am 16.07.2026. Friege, Dr. Christian, Sonstige Führungsperson, agierte mit Blick auf den CEWE Stiftung-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 16.07.2026 1.000 Aktien zu je 97,71 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von CEWE Stiftung nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,30 Prozent auf 96,70 EUR.

Die CEWE Stiftung-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor Prozent auf EUR. CEWE Stiftung markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 647,93 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 6.798.890 Anteilsscheine beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden CEWE Stiftung-Anteile zuletzt am 26.08.2025 von einer Führungskraft bewegt. 1.100 Anteile für jeweils 94,90 EUR kaufte Vorstand, Mehls, Thomas bei CEWE Stiftung damals an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CEWE

Aktuelle CEWE Stiftung Aktie News

Werbung

CEWE Stiftung Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CEWE Stiftung nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.06.26 CEWE StiftungCo Kaufen GSC Research GmbH
22.05.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
18.05.26 CEWE StiftungCo Buy Baader Bank
12.05.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
12.05.26 CEWE StiftungCo Buy Baader Bank