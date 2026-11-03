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Führungskraft-Depot

Eigengeschäft: EnviTec Biogas-Aktien ins Depot genommen

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei EnviTec Biogas für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EnviTec Biogas AG
16.55 EUR -0.05 EUR -0.30 %
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Kürzlich kam es bei der EnviTec Biogas-Aktie zu Managers’ Transactions. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 02.11.2026. 2. vLB GmbH & Co. KG, in enger Beziehung bei EnviTec Biogas, fügte dem eigenen Portfolio 3.376 EnviTec Biogas-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 30.10.2026 einen Wert von jeweils 17,12 EUR. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der EnviTec Biogas-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 16,65 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der EnviTec Biogas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 16,60 EUR. Aktuell ergibt sich für EnviTec Biogas eine Börsenbewertung in Höhe von 252,45 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 14.850.000 Papiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 21.10.2026 EnviTec Biogas-Anteile gehandelt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 78 Aktien zu jeweils 17,37 EUR bekannt.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.05.13 Envitec Biogas halten Warburg Research
03.12.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG
13.09.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG
20.06.12 Envitec Biogas kaufen Öko Invest
04.06.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG

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