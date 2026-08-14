Eigengeschäft: FRoSTA-Aktien aus dem Depot genommen
Wie sich die FRoSTA-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.
Werte in diesem Artikel
Zum 13.08.2026 wurde bei FRoSTA ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 14.08.2026 ein. Ehlers, Hinnerk, Vorstand, verkaufte kürzlich FRoSTA-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 13.08.2026 250 Aktien für einen Preis von jeweils 102,00 EUR veräußert. Im FSE-Handel kam die FRoSTA-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 102,00 EUR.
Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,00 Prozent auf 102,00 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 362 FRoSTA-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist FRoSTA aktuell 694,38 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 6.807.621 beziffert.
Zuvor handelte Ehlers, Hinnerk am 12.06.2026 mit FRoSTA-Anteilen. Ehlers, Hinnerk dezimierte sein Engagement um 500 FRoSTA-Papiere zu jeweils 97,40 EUR.
Redaktion finanzen.net
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FRoSTA Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.10
|FRoSTA abwarten
|Performaxx-Anlegerbrief
|09.04.10
|FRoSTA Kursziel 26 EUR
|Prior Börse
|06.04.10
|FRoSTA an schwachen Tagen kaufen
|Nebenwerte Journal
|26.03.10
|FRoSTA mindestens 30% Kurspotenzial
|Der Aktionärsbrief
|22.01.10
|FRoSTA kaufen
|Fuchsbriefe