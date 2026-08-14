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Depot umstrukturiert

Eigengeschäft: FRoSTA-Aktien aus dem Depot genommen

Wie sich die FRoSTA-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRoSTA AG
102.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Zum 13.08.2026 wurde bei FRoSTA ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 14.08.2026 ein. Ehlers, Hinnerk, Vorstand, verkaufte kürzlich FRoSTA-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 13.08.2026 250 Aktien für einen Preis von jeweils 102,00 EUR veräußert. Im FSE-Handel kam die FRoSTA-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 102,00 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,00 Prozent auf 102,00 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 362 FRoSTA-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist FRoSTA aktuell 694,38 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 6.807.621 beziffert.

Zuvor handelte Ehlers, Hinnerk am 12.06.2026 mit FRoSTA-Anteilen. Ehlers, Hinnerk dezimierte sein Engagement um 500 FRoSTA-Papiere zu jeweils 97,40 EUR.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
20.04.10 FRoSTA abwarten Performaxx-Anlegerbrief
09.04.10 FRoSTA Kursziel 26 EUR Prior Börse
06.04.10 FRoSTA an schwachen Tagen kaufen Nebenwerte Journal
26.03.10 FRoSTA mindestens 30% Kurspotenzial Der Aktionärsbrief
22.01.10 FRoSTA kaufen Fuchsbriefe

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