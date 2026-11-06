Eigengeschäft: Heidelberg Materials-Aktien ins Depot genommen
Anleger sollten Heidelberg Materials nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Heidelberg Materials am 05.11.2026 informiert. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 05.11.2026. Gurdal, Hakan, Vorstand, baute das eigene Depot am 05.11.2026 um Heidelberg Materials-Anteile aus. Gurdal, Hakan erwarb 245 Aktien zu einem Kurs von je 176,35 EUR. Im Endeffekt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,50 Prozent auf 174,30 EUR zu.
Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um Prozent auf EUR zu. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials beläuft sich aktuell auf 30,15 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 175.801.840 Aktien.
Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 23.09.2026 verzeichnet. 250 Anteile für jeweils 144,60 EUR kaufte Vorstand, Aldach, René bei Heidelberg Materials damals an.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Aktuelle Heidelberg Materials Aktie News
Heidelberg Materials Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.