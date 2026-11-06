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MT-Meldung

Eigengeschäft: Heidelberg Materials-Aktien ins Depot genommen

Eigengeschäft: Heidelberg Materials-Aktien ins Depot genommen

Anleger sollten Heidelberg Materials nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
173.00 EUR -1.30 EUR -0.75 %
Charts | News | Analysen

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Heidelberg Materials am 05.11.2026 informiert. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 05.11.2026. Gurdal, Hakan, Vorstand, baute das eigene Depot am 05.11.2026 um Heidelberg Materials-Anteile aus. Gurdal, Hakan erwarb 245 Aktien zu einem Kurs von je 176,35 EUR. Im Endeffekt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,50 Prozent auf 174,30 EUR zu.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um Prozent auf EUR zu. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials beläuft sich aktuell auf 30,15 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 175.801.840 Aktien.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 23.09.2026 verzeichnet. 250 Anteile für jeweils 144,60 EUR kaufte Vorstand, Aldach, René bei Heidelberg Materials damals an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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