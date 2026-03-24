Eigengeschäft: Instone Real Estate Group-Aktien ins Depot genommen

Aktien wechseln den Besitzer

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Instone Real Estate Group.

Am 23.03.2026 wurden bei Instone Real Estate Group Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 24.03.2026 offengelegt. Vorstand Dreyfus, David kaufte am 23.03.2026 Instone Real Estate Group-Aktien. 3.740 Instone Real Estate Group-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 7,90 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von Instone Real Estate Group nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,40 Prozent auf 7,91 EUR.

Mit einem Kurs von 7,78 EUR zeigte sich die Instone Real Estate Group-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Die Marktkapitalisierung von Instone Real Estate Group beläuft sich aktuell auf 338,78 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 43.322.540 Aktien beziffert.

Zuvor meldete Instone Real Estate Group, dass Dreyfus, David am 25.11.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 2.706 Aktien zu je 7,39 EUR.

Redaktion finanzen.net