Eigengeschäft: Knorr-Bremse-Aktien ins Depot genommen

Eigengeschäft von Führungskraft

31.10.26 08:01 Uhr

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Knorr-Bremse für Aufsehen.

Am 30.10.2026 konnte bei Knorr-Bremse eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Am 30.10.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Sein Engagement in Knorr-Bremse hat Weber, Frank Markus, Vorstand, am 30.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 554 Aktien zu je 88,70 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von Knorr-Bremse nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,60 Prozent auf 90,65 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Knorr-Bremse-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um Prozent auf EUR nach oben. Knorr-Bremse wird aktuell mit einem Börsenwert von 14,48 Mrd. Euro gelistet. Der Streubesitz wird auf 161.200.000 Aktien beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 30.10.2026 verzeichnet. Für jeweils 88,10 EUR baute Vorstand, Llistosella, Marc, das eigene Depot um 600 Aktien aus.

Redaktion Finanzen.net