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Eigengeschäft: Nordex-Aktien ins Depot genommen

Eigengeschäft: Nordex-Aktien ins Depot genommen

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Nordex für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 12.08.2026 bei Nordex verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 14.08.2026 ein. Hartmann, Dr. Ilya, Vorstand bei Nordex, fügte am 12.08.2026 2.806 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 40,97 EUR gezahlt. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 4,80 Prozent auf 40,84 EUR zu.

Das Papier von Nordex konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 0,20 Prozent auf 39,12 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.140 Stück gehandelt. Der Marktwert von Nordex beträgt unterdessen 9,29 Mrd. Euro. 236.872.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor meldete Nordex, dass Hartmann, Dr. Ilya am 12.08.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Zu jeweils 40,98 EUR kaufte Hartmann, Dr. Ilya 2.806 Anteile.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nordex

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DatumRatingAnalyst
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets

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