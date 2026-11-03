Eigengeschäft: Rigsave Az nominativa-Aktien ins Depot genommen

MT-Meldung

03.11.26 08:01 Uhr

Bewegung bei Rigsave Az nominativa: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Am 28.10.2026 wurden bei Rigsave Az nominativa Managers’ Transactions erfasst. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.11.2026 ein. Pareto Capital Partners SA - SPF, in enger Beziehung bei Rigsave Az nominativa, fügte am 28.10.2026 2.202 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 3,56 EUR gezahlt. Im Endeffekt sprang die Rigsave Az nominativa-Aktie im FSE-Handel an und legte um 7,40 Prozent auf 3,50 EUR zu.

Die Rigsave Az nominativa-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,00 EUR. Rigsave Az nominativa erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 10,48 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 2.592.984 Papiere.

Pareto Capital Partners SA - SPF führte zuvor am 22.10.2026 die letzte Transaktion durch. Bei einem Kurs von 3,00 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 6.000 Rigsave Az nominativa-Aktien auf.

Redaktion Finanzen.net