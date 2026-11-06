Eigengeschäft: SGT German Private Equity GmbH-Aktien ins Depot genommen
Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die SGT German Private Equity GmbH-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 03.11.2026 bei SGT German Private Equity GmbH verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 05.11.2026 ein. 1.450.317 SGT German Private Equity GmbH-Aktien für jeweils 0,07 EUR erwarb am 03.11.2026 Sachs Assets GmbH, in enger Beziehung. Im FSE-Handel gewannen die SGT German Private Equity GmbH-Papiere letztlich 64,80 Prozent auf 0,10 EUR.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die SGT German Private Equity GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 0,10 EUR. SGT German Private Equity GmbH verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 12.101.800 Anteilsscheine beziffert.
Am 03.11.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.070.261 Anteile zu jeweils 0,07 EUR an Gerlinger & Partner GmbH in enger Beziehung.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SGT German Private Equity
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SGT German Private Equity
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle SGT German Private Equity Aktie News
SGT German Private Equity Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SGT German Private Equity nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.