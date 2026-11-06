Eigengeschäft: SGT German Private Equity GmbH-Aktien ins Depot genommen

Wertpapiergeschäft

06.11.26 08:01 Uhr

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die SGT German Private Equity GmbH-Aktie.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 03.11.2026 bei SGT German Private Equity GmbH verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 05.11.2026 ein. 1.450.317 SGT German Private Equity GmbH-Aktien für jeweils 0,07 EUR erwarb am 03.11.2026 Sachs Assets GmbH, in enger Beziehung. Im FSE-Handel gewannen die SGT German Private Equity GmbH-Papiere letztlich 64,80 Prozent auf 0,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die SGT German Private Equity GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 0,10 EUR. SGT German Private Equity GmbH verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 12.101.800 Anteilsscheine beziffert.

Am 03.11.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.070.261 Anteile zu jeweils 0,07 EUR an Gerlinger & Partner GmbH in enger Beziehung.

Redaktion Finanzen.net