Eigengeschäft: Sixt SE Vz-Aktien ins Depot genommen
Wie sich die Sixt SE Vz-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.
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Sixt SE Vz meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 13.04.2026. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 14.04.2026 ein. 18.399 Sixt SE Vz-Aktien für jeweils 60,77 EUR erwarb am 13.04.2026 Katag Aktiengesellschaft, in enger Beziehung. Die Sixt SE Vz-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 4,00 Prozent im Plus bei 61,90 EUR.
Im FSE-Handel gewannen die Sixt SE Vz-Papiere letztlich 2,80 Prozent auf 63,10 EUR. Letztlich wurden via FSE 183 Sixt SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft. Der Marktwert von Sixt SE Vz beträgt unterdessen 3,24 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 16.567.200 Papiere.
Zuvor handelte Katag Aktiengesellschaft am 10.04.2026 mit Sixt SE Vz-Anteilen. Das Portfolio von Katag Aktiengesellschaft verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 11.967 Anteile zu jeweils 59,26 EUR.
Redaktion finanzen.net
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