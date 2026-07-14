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Depotänderung

Eigengeschäft: SMAG Mobile Antenna Masts-Aktien ins Depot genommen

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei SMAG Mobile Antenna Masts informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMAG Mobile Antenna Masts AG
32.15 EUR 2.55 EUR 8.61 %
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Am 14.07.2026 konnte bei SMAG Mobile Antenna Masts eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 14.07.2026. 3.499 SMAG Mobile Antenna Masts-Papiere zu jeweils 29,59 EUR erwarb am 14.07.2026 Feindt, Ulrich, Vorstand. Die SMAG Mobile Antenna Masts-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 5,50 Prozent im Plus bei 29,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von SMAG Mobile Antenna Masts nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich Prozent auf EUR.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 14.07.2026 verzeichnet. Bei einem Kurs von 28,85 EUR je Papier baute SMAG Mobile Antenna Masts-Oppermann, Kai Vorstand sein Engagement um 1.746 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net

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