Depot umstrukturiert

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die SPOBAG-Aktie.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 16.11.2026 bei SPOBAG verzeichnet. SPOBAG meldete die Managers’ Transaction am 17.11.2026. Wang, Hsiao-Hsuan "Leo", Aufsichtsrat, reduzierte am 16.11.2026 den Bestand an SPOBAG-Aktien. Die Führungskraft veräußerte 8.531.817 Aktien zu jeweils 0,01 EUR. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 9,10 Prozent auf 0,24 EUR zu.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der SPOBAG-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 0,20 EUR. Der Börsenwert von SPOBAG beläuft sich unterdessen auf 24,51 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 106.560.000 beziffert.

Vor der Transaktion von Lo, Shi-Hwa "Joshua" wurde die letzte Meldung am 16.11.2026 verzeichnet. SPOBAG-Lo, Shi-Hwa "Joshua" Vorstand hatte das eigene Portfolio um 8.531.817 Papiere zu je 0,01 EUR aufgestockt.

Redaktion Finanzen.net