Eigengeschäft: UZIN UTZ-Aktien ins Depot genommen
UZIN UTZ rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.
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Zu Managers’ Transactions kam es am 19.10.2026 bei UZIN UTZ. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 20.10.2026 ein. Utz, Dr. Werner, Aufsichtsrat bei UZIN UTZ, fügte dem eigenen Portfolio 2.000 UZIN UTZ-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 19.10.2026 einen Wert von jeweils 65,00 EUR. Bei der UZIN UTZ-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 62,80 EUR.
Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 7,20 Prozent auf 68,40 EUR zu. Von der UZIN UTZ-Aktie wurden im Tagesverlauf 50 Stück gehandelt. Am Markt ist UZIN UTZ aktuell 327,88 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 5.044.320 Aktien beziffert.
Davor tätigte Utz, Dr. Werner am 19.10.2026 ein Eigengeschäft. Utz, Dr. Werner erhöhte sein Engagement um 250 UZIN UTZ-Papiere zu jeweils 65,00 EUR.
Redaktion finanzen.net
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