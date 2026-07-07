DAX 24.958 +0,2%ESt50 6.243 +0,6%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,21 +1,1%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 55.018 +0,9%Euro 1,1429 +0,1%Öl 78,2 -1,6%Gold 4.106 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Depot umstrukturiert

Eigengeschäft: Vidac Pharma-Aktien aus dem Depot genommen

Vidac Pharma veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0.47 EUR -0.01 EUR -2.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vidac Pharma meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 03.07.2026. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 08.07.2026 ein. Im Portfolio von Vidac Pharma-Vorstand Herzberg, Dr. Max kam es unlängst zu Anpassungen. Die Führungskraft veräußerte am 03.07.2026 12.500 Aktien zu je 0,48 EUR. Der Vidac Pharma-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,20 Prozent auf 0,49 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,48 EUR an der Tafel. Aktuell ergibt sich für Vidac Pharma eine Börsenbewertung in Höhe von 25,04 Mio. Euro. Derzeit sind 51.625.060 Aktien handelbar.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 03.07.2026 statt. Herzberg, Dr. Max hatte sein Portfolio um 17.500 Anteile zu jeweils 0,50 EUR reduziert.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Vidac Pharma Aktie News

Werbung

Vidac Pharma Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vidac Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.