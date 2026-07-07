Eigengeschäft: Vidac Pharma-Aktien aus dem Depot genommen
Vidac Pharma veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.
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Vidac Pharma meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 03.07.2026. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 08.07.2026 ein. Im Portfolio von Vidac Pharma-Vorstand Herzberg, Dr. Max kam es unlängst zu Anpassungen. Die Führungskraft veräußerte am 03.07.2026 12.500 Aktien zu je 0,48 EUR. Der Vidac Pharma-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,20 Prozent auf 0,49 EUR.
Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,48 EUR an der Tafel. Aktuell ergibt sich für Vidac Pharma eine Börsenbewertung in Höhe von 25,04 Mio. Euro. Derzeit sind 51.625.060 Aktien handelbar.
Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 03.07.2026 statt. Herzberg, Dr. Max hatte sein Portfolio um 17.500 Anteile zu jeweils 0,50 EUR reduziert.
Redaktion finanzen.net
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