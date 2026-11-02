Eigengeschäft: Vidac Pharma-Aktien aus dem Depot genommen

Depot umstrukturiert

02.11.26 12:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Vidac Pharma.

Am 28.10.2026 wurden bei Vidac Pharma Managers’ Transactions erfasst. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 30.10.2026. Im Portfolio von Vidac Pharma-Vorstand Herzberg, Dr. Max kam es unlängst zu Anpassungen. Die Führungskraft veräußerte am 28.10.2026 10.000 Aktien zu je 0,38 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 0,36 EUR.

Mit einem Wert von 0,42 EUR bewegte sich die Vidac Pharma-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Börsenwert von Vidac Pharma beläuft sich aktuell auf 27,04 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 61.736.608 Papiere.

Zuvor meldete Vidac Pharma, dass Herzberg, Dr. Max am 13.10.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Es ergab sich eine Dezimierung des Portfolios um 7.000 Aktien zu je 0,39 EUR.

Redaktion Finanzen.net