Eigengeschäft: Vidac Pharma-Aktien aus dem Depot genommen
Die Vidac Pharma-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.
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Am 12.11.2026 wurden bei Vidac Pharma Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 17.11.2026 wurde die Transaktion bekannt. Vorstand Herzberg, Dr. Max veräußerte am 12.11.2026 Vidac Pharma-Aktien. Herzberg, Dr. Max bot 15.000 Aktien zu je 0,26 EUR zum Verkauf an. Das Papier von Vidac Pharma konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 34,20 Prozent auf 0,21 EUR.
Bei der Vidac Pharma-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 0,18 EUR. Vidac Pharma verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 12,66 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 61.736.608 Papiere.
Zuvor wurden Transaktionen von Herzberg, Dr. Max am 12.11.2026 verzeichnet. Damals liquidierte Herzberg, Dr. Max mit 6.668 Vidac Pharma-Aktien zu jeweils 0,22 EUR.
Redaktion Finanzen.net
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