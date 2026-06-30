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Transaktions-Meldung

Eigengeschäft: Vidac Pharma-Aktien verkauft

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Vidac Pharma-Aktie für Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
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Vidac Pharma meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 02.07.2026. Am 03.07.2026 wurde die Transaktion bekannt. Herzberg, Dr Max, Vorstand, verkleinerte das eigene Portfolio am 02.07.2026 um Vidac Pharma-Anteile. Somit reduzierte sich der Bestand um 15.000 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 0,49 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,60 Prozent auf 0,49 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,20 Prozent auf 0,49 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 2.000 Vidac Pharma-Aktien umgesetzt. Die Aktien von Vidac Pharma sind unterdessen 25,45 Mio. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 51.625.060 Papiere.

Bevor Herzberg, Dr. Max für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 30.06.2026 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. Für jeweils 0,49 EUR liquidierte Vorstand Herzberg, Dr. Max das Engagement um 1.382 Vidac Pharma-Aktien.

Redaktion finanzen.net

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