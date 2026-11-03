Eigengeschäft: WeGrow-Aktien aus dem Depot genommen

Führungskraft-Portfolio

03.11.26 10:01 Uhr

Bei WeGrow wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Bei WeGrow kam es am 29.10.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 02.11.2026 statt. Dießenbacher, Peter, Vorstand bei WeGrow, reduzierte das Engagement. Die Führungskraft veräußerte am 29.10.2026 250.000 Aktien zu jeweils 1,10 EUR. An diesem Tag wies die WeGrow-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 6,30 Prozent auf 3,72 EUR nach oben.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die WeGrow-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 4,10 Prozent auf 3,56 EUR nach oben. Der WeGrow-Wert wird an der Börse aktuell auf 51,10 Mio. Euro beziffert. Im freien Handel befinden sich derzeit 14.274.799 Wertpapiere.

Vor der Transaktion von Gasparian GmbH wurde die letzte Meldung am 29.10.2026 verzeichnet. Damals stieß Gasparian GmbH, in enger Beziehung, 250.000 Aktien zu jeweils einem Preis von 1,10 EUR ab.

Redaktion Finanzen.net