Portfolio angepasst

Managers’ Transactions brachten jüngst die Zalando-Aktie in Bewegung.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Zalando am 13.11.2026 informiert. Am 18.11.2026 wurde der Handel mit Zalando-Anteilen gemeldet. 3.047 Zalando-Papiere zu jeweils 28,66 EUR erwarb am 13.11.2026 Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung. Die Zalando-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,00 Prozent auf 28,48 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die Zalando-Papiere letztlich 3,60 Prozent auf 29,20 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich da auf 7.148 Aktien. Aktuell ergibt sich für Zalando eine Börsenbewertung in Höhe von 6,92 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 244.222.656 Papiere.

Bereits am 13.11.2026 hatte Aktieselskabet af 1.2.2017 eine Transaktion getätigt.Am 13.11.2026 führte Aktieselskabet af 1.2.2017 zuvor ein Eigengeschäft durch. Aktieselskabet af 1.2.2017 erwarb zu diesem Zeitpunkt 125 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 28,67 EUR.

Redaktion Finanzen.net