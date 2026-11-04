DAX 26.479 +2,4%ESt50 6.272 +2,1%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,54 +0,8%Nas 25.860 +1,9%Bitcoin 71.841 +3,7%Euro 1,1216 +0,2%Öl 94,6 -8,7%Gold 4.063 +3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Eigenkapitalvorschriften

UBS-Aktie zieht an: Neue Bewertungsmethode soll Kapitalstreit entschärfen

UBS-Aktie zieht an: Neue Bewertungsmethode soll Kapitalstreit entschärfen

Im Ringen um die künftigen Eigenkapitalvorschriften für die UBS hat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ein Mitglied des Nationalrats einen neuen Vorschlag auf den Tisch gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
44.45 EUR 0.93 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen

Dieser sehe vor, dass die Großbank ihre Tochtergesellschaften deutlich konservativer bewerten würde als bisher. Die Anwendung einer "alternativen" Bewertungsmethode könnte den künftigen Eigenmittelbedarf für die UBS verringern, schreibt Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Es sei aber noch keineswegs klar, ob der Vorschlag im Nationalrat Unterstützung finden werde.

Werbung

Konkret dreht sich der Vorschlag laut dem Bloomberg-Artikel um einen Wechsel in der Rechnungslegung zu der sogenannten "Equity-Methode". Dieser "alternative Bewertungsansatz" war bereits im Februar von der UBS erörtert worden: Er würde demnach "konsequent eine sehr konservative Bewertung vorschreiben", heißt es darin. Wie die UBS ausführte, würde bei diesem Bewertungsansatz auch das Risiko eines sehr hohen Bewertungsverlusts in einer Krise sinken. So führe er dazu, dass sich Verluste in einer Tochtergesellschaft konsistent auf die "Parent Bank" und Gruppe auswirkten. "Damit würden auch wesentliche Bewertungsschwankungen und Abschreibungen stark reduziert", heißt es in dem Positionspapier.

Wie stark der Vorschlag die UBS im Fall einer Verschärfung der Eigenmittelvorschriften tatsächlich entlasten würde, ist allerdings nicht klar. Die Großbank wollte am Mittwoch zu den Bloomberg-Bericht keine Stellung beziehen. Der Ständerat hatte im September beschlossen, dass die Bank ihre ausländischen Tochtergesellschaften künftig mit 90 Prozent hartem Kernkapital (CET1) unterlegen muss. Für die UBS dürfte dies zusätzliche Eigenmittelanforderungen im Umfang von rund 16 Milliarden Dollar bedeuten. Der bundesrätliche Gesetzesvorlage hatte eine vollständige Unterlegung vorgesehen.

Die Vorlage liegt derzeit bei der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N), bevor sie voraussichtlich in der Wintersession in der Grossen Kammer beraten wird. Die WAK-N hatte an einer ersten Sitzung von Ende Oktober nach Anhörung der wichtigsten Akteure das Eintreten auf die Vorlage beschlossen, aber keine Entscheide gefällt. Die Detailberatung der Vorlage soll am 23./24. November stattfinden.

Werbung

Am Aktienmarkt legte die UBS-Aktie am Mittwochabend in einem insgesamt freundlichen Umfeld für Bankentitel mit einem Plus von 4,0 Prozent deutlich zu. Neben den Berichten um eine Lösungssuche im Kapitalstreit wurden am Markt am Berichtstag auch wieder neue Übernahmegerüchte um die Schweizer Großbank herumgereicht.

/tp/uh/AWP/jha

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com, Pincasso / Shutterstock.com

Aktuelle UBS Aktie News

Werbung

UBS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.