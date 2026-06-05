Eiken Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eiken Industries präsentierte in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 47,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 102,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Eiken Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net