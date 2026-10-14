Eimco Elecon India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

14.10.26 06:35 Uhr

Eimco Elecon India äußerte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,58 INR, nach 9,28 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Eimco Elecon India 568,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 332,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net