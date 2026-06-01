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Ein Blick hinter die Kulissen: 15 Schulklassen besuchen Glarner Kantonalbank

02.06.26 07:00 Uhr
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Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Ein Blick hinter die Kulissen: 15 Schulklassen besuchen Glarner Kantonalbank

02.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Glarus, 2. Juni 2026 – 273 Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Wochen an den Besuchstagen der Glarner Kantonalbank teilgenommen. Ziel der Veranstaltung war es, den Jugendlichen einen spannenden und praxisnahen Einblick in die Welt des Bankings zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, welche Aufgaben und Berufe sich hinter einer modernen Bank verbergen.

Im Mai besuchten 15 Oberstufenklassen mit insgesamt 273 Schülerinnen und Schülern sowie ihren Betreuungspersonen die Glarner Kantonalbank. Vor Ort erhielten die Jugendlichen einen abwechslungsreichen Einblick in die Welt des Bankings. Mitarbeitende vermittelten grundlegendes Finanzwissen, führten durch die Bankräumlichkeiten und sensibilisierten die Teilnehmenden für Themen wie Betrug und Schulden. Jasmin Luchsinger-Hefti, Klassenlehrperson der Oberstufe Buchholz, fasst die Erfahrungen zusammen: «Am Bankbesuchstag konnte meine Klasse einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten und Abteilungen der Glarner Kantonalbank gewinnen. Zudem haben die Schülerinnen und Schüler gelernt, wie sie Phishing-Mails erkennen und sich vor Betrug schützen können.»   

Die Jugendlichen erfuhren, weshalb Banken eine zentrale Rolle spielen, welche Aufgaben sie übernehmen und wie das Zusammenspiel zwischen Sparenden und Kreditnehmenden funktioniert. Darüber hinaus wurde die Entstehungsgeschichte des Geldes beleuchtet und aufgezeigt, wie Bankeinlagen verwendet werden. Ein weiterer Programmpunkt widmete sich den Ausbildungsmöglichkeiten bei der Glarner Kantonalbank. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmenden einen Becher mit dem Schriftzug «Bock auf Bank», dem Motto der Glarner Kantonalbank, das Freude und Neugier an der Arbeit in der Bank vermitteln soll.

Die Glarner Kantonalbank bedankt sich für das grosse Engagement aller teilnehmenden Klassen. 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
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2335256  02.06.2026 CET/CEST

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