Ein Jahrhundert voller Visionen: Die aussergewöhnliche Geschichte der Walt Disney Company

Die Geschichte der modernen Unterhaltung lässt sich kaum ohne den Namen Disney erzählen. Was vor über einhundert Jahren in einer kleinen Garage begann, hat sich zu einem Geflecht aus Filmstudios, Freizeitparks und digitalen Welten entwickelt, das weltweit seinesgleichen sucht.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch