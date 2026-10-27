DoorDash-Aktie unter Druck: Warum ein möglicher Instacart-Deal Walmart und Amazon herausfordern könnte

Ein Rivale für die Riesen

27.10.26 11:03 Uhr

DoorDash verhandelt offenbar über Instacart. Könnte daraus ein stärkerer Gegenspieler für Walmart und Amazon im Online-Lebensmittelgeschäft entstehen?

• Die Reaktionen an den Börsen sind gemischt, während DoorDash-Aktien nach den Gerüchten fallen, steigen Instacart-Aktien, und die endgültige Bestätigung des Deals steht noch aus.

• Der Deal würde den Wert von Instacart auf über 17 Milliarden US-Dollar erhöhen und könnte den Wettbewerb mit Amazon und Walmart im Online-Lebensmittelgeschäft verschärfen.

DoorDash verhandelt offenbar über Instacart-Übernahme

Anleger von Walmart und Amazon beobachten den möglichen Deal genau

Alle Details im Blick

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DoorDash führt laut Wall Street Journal fortgeschrittene Gespräche über die Übernahme des Lieferdienstes Instacart, der dabei mit rund 17 Milliarden US-Dollar bewertet würde. Für Anleger von Walmart und Amazon ist das relevant, denn im Online-Lebensmittelgeschäft könnte ein größerer Herausforderer entstehen. Bestätigt ist der Deal bislang von offizieller Seite nicht.

Instacart-Deal voraus? Gespräche offenbar weit fortgeschritten

Laut dem Bericht, der MarketWatch vorliegt, ist ein Abschluss ab dem 28. Oktober möglich, die Gespräche können aber noch scheitern. Instacart wollte sich gegenüber MarketWatch nicht äußern, DoorDash antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage des Newsportals. Die Gespräche mit Uber sind dem Bericht zufolge nicht mehr aktiv.

Vor Bekanntwerden der Übernahmegerüchte war Instacart rund 13 Milliarden US-Dollar wert, der Preis läge also mehr als 30 Prozent darüber. DoorDash kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 73 Milliarden US-Dollar, der Kaufpreis entspräche damit knapp einem Viertel davon. Für DoorDash wäre es ein großer Schritt, ob er gelingt, ist offen.

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Walmart und Amazon im Online-Lebensmittelmarkt

Der Markt wächst: EMarketer erwartet laut MarketWatch für 2026 in den USA ein Wachstum der Online-Lebensmittelumsätze von 12,9 Prozent. Online-Verkäufe machen demnach 15,5 Prozent aller Lebensmittelumsätze aus. Walmart führt laut Wedbush mit 30,9 Prozent Marktanteil, Amazon folgt mit 23,6 Prozent, dahinter liegen Instacart und Kroger, so MarketWatch.

Eine Übernahme ergebe Sinn, so Wedbush gemäß dem Bericht, weil Instacart Geschäft an Walmart und Amazon verliere und ein Zusammenschluss gegen die Handelsriesen antreten könne. Der Wettbewerb habe sich seit Instacarts früherem Verkaufsgedanken 2021 verschärft, weil beide ihr Angebot ausgebaut haben. EMarketer-Analyst Zak Stambor erklärte laut MakrteWatch bereits am vergangenen Freitag, Instacarts Umsatz sei 2025 langsamer gewachsen als der von DoorDash. EMarketer sieht Instacart zwischen Händlern mit eigenen Digitalkanälen und größeren Plattformen zerrieben zu werden. Ob ein Zusammenschluss den Abstand zu den Spitzenreitern verkleinert, hängt davon ab, wie gut sich Liefernetz und Händlerbeziehungen verbinden lassen.

DoorDash-Aktie: Finanzkraft und offene Fragen

DoorDash ist im Lebensmittelgeschäft nicht neu und liefert bereits für Händler wie Kroger. Laut Unternehmensmitteilung stieg der Bestellwert auf dem Marktplatz in den US-Kategorien Lebensmittel und Handel stark, bei deutlich besserer Rentabilität je Bestellung. Der Umsatz legte im zweiten Quartal um 36 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar zu. Zahlungsmittel von 4,42 Milliarden US-Dollar zum 30. Juni 2026 geben Spielraum, reichen für den Kaufpreis allein aber nicht.

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Bernstein hält ein Zusammengehen laut MarketWatch für logisch und die Lösung für unverzichtbar, eine Finanzierung brauche Schulden, Barmittel oder Aktien. Die Analysten zeigten sich überrascht vom Tempo, da sie einen Deal zunächst für unwahrscheinlich hielten. Wedbush nennt Überschneidungen bei Produkten und Händlern sowie die Einbindung der Marke Instacart als offene Fragen, erheblichen regulatorischen Widerstand erwartet das Haus nicht. Die DoorDash-Aktie liegt seit Jahresbeginn um 25,6 Prozent im Minus, belastet von Sorgen um zurückhaltende Verbraucher und Umbrüche durch künstliche Intelligenz. Instacart lag rund 35 Prozent im Plus. Ein Zukauf müsste also eine Aktie stützen, die bislang unter Druck steht.

Am Montag verlor die DoorDash-Aktie an der NASDAQ nach Bekanntwerden der Übernahmegerüchte letztlich 6,1 Prozent auf 168,44 US-Dollar. Vorbörslich setzt sich Abwärtstrend am Dienstag nicht fort: Zeitweise gewinnt das Papier marginale 0,04 Prozent auf 168,50 US-Dollar. Die Aktie der Instacart-Mutter Maplebear gewann dagegen am Montag letztlich 7,87 Prozent auf 60,88 US-Dollar, vorbörslich geht es hier zeitweise um weitere 2,66 Prozent auf 62,50 US-Dollar nach oben.

Als Nächstes zählt, ob DoorDash oder Instacart den Deal bestätigen und wie er finanziert wird. DoorDash legt seine Zahlen zum dritten Quartal am 4. November nach Börsenschluss vor, dort könnte das Management zu Strategie und Finanzierung Stellung nehmen.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

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