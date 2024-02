Im letzten Quartal 2023 hat Starinvestor Ken Fisher mit seiner Investmentfirma Fisher Asset Management die Initiative ergriffen, die Investitionen in Technologieriesen wie Apple, Amazon und NVIDIA spürbar zu erhöhen. So hat sich die Top zehn in seinem Depot verändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel