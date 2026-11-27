Etsy, Pinterest & Co: Diese Aktien hatte Paul Singers Hedgefonds Elliott im dritten Quartal 2026 im Depot
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer, der sich einen Ruf als aktivistischer Investor aufgebaut hat, im dritten Quartal 2026 in zahlreiche Werte.
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Institutionelle Investoren, die Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtet, vierteljährlich Bericht über ihre Anlagen zu erstatten. Da Elliott Investment Management, der Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer, US-Aktien im Depot hält, deren Wert im vergangenen Jahresviertel etwa 28,64 Milliarden US-Dollar betrug, muss auch er das sogenannte 13F-Formular bei der Behörde vorlegen.
Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienpositionen präsentiert, die Elliott Investment Management im dritten Quartal 2026 im Depot hatte - gewichtet nach Prozentanteil. Neue Investments sind nicht darunter, allerdings gab es einige Verschiebungen bei den Rängen.
Das folgende Ranking berücksichtigt ausschließlich Aktienpositionen. Derivate wie Puts und Calls werden nicht einbezogen. Stand der Daten ist der 30. September 2026.
Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Großinvestoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind verpflichtet, ihre Beteiligungen einmal pro Quartal bei der US-Börsenaufsicht SEC zu melden. Auch der von Paul Singer gegründete Hedgefonds Elliott Investment Management fällt unter diese Offenlegungspflicht. Zum 30. September 2026 hatte das Portfolio einen Gesamtwert von 28,64 Milliarden US-Dollar. Im Folgenden werden die zehn größten Aktienpositionen des Fonds im dritten Quartal 2026 nach ihrem jeweiligen Portfolioanteil aufgeführt.
Quelle: sec.gov, Bild: Thos Robinson/Getty Images for New York Times Sour
Platz 10: PepsiCo
Das Ranking startet mit PepsiCo. Mit einem Wert von 161,57 Millionen US-Dollar kam die Beteiligung auf einen Depot-Anteil von 0,56 Prozent. Bei diesem Investment nahm Singer keine Veränderungen vor: Er besaß weiterhin 1.275.000 Aktien des Getränkeherstellers.
Quelle: sec.gov, Bild: PepsiCo
Platz 9: Norwegian Cruise Line
Die Beteiligung an Norwegian Cruise Line konnte sich auf Platz neun im Ranking behaupten. Im dritten Quartal wurden 3.000.000 Aktien hinzugekauft, sodass nun 17.686.000 Anteile mit einem Börsenwert von 259,28 Millionen US-Dollar im Depot liegen. Zum Stichtag erreicht das Investment in den Kreuzfahrtkonzern 0,90 Prozent des Portfolios.
Quelle: sec.gov, Symbolbild: Sofiaworld / Shutterstock.com
Platz 8: Etsy
Etsy verteidigte im dritten Quartal seinen achten Platz im Portfolio von Elliott Investment Management. An dieser Position nahm der Hedgefonds keine Änderungen vor: Somit blieb der Bestand unverändert bei 5.000.000 Aktien. Zum Quartalsschluss betrug der Wert der Beteiligung 357,45 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 1,25 Prozent am Gesamtdepot entsprach.
Quelle: sec.gov, Bild: Sergei Elagin / Shutterstock.com
Platz 7: Uniti Group
Die Position der Uniti Group fiel im Ranking um einen Platz zurück. Im dritten Quartal 2026 tätigte Singer keine Änderungen an der Beteiligung an dem auf Telekommunikationsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen. Damit hielt Elliott unverändert 59.012.219 Aktien. Zum Quartalsende hatten diese einen Wert von 494,52 Millionen US-Dollar und machten 1,73 Prozent des Gesamtportfolios aus.
Quelle: sec.gov, Symbolbild: Konstantin Chagin / Shutterstock.com
Platz 6: Pinterest
Dagegen konnte Pinterest sich die Beteiligung im Portfolio von Paul Singer um einen Platz nach vorne kämpfen, obwohl sie nicht angetastet wurde. Elliott Investment Management besass weiterhin 28.000.000 Aktien des Internetunternehmens. Zum Quartalsende hatte die Position einen Börsenwert von 528,92 Millionen US-Dollar und machte damit 1,85 Prozent des Gesamtdepots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Ink Drop / Shutterstock.com
Platz 5: Southwest Airlines
Unverändert sowohl was die Aktienzahl als auch was Rang fünf des Rankings betrifft blieb Southwest Airlines. Die 24.308.000 Papiere der Fluggesellschaft waren zum 30. September 1,01 Milliarden US-Dollar wert und machen weiterhin einen Depot-Anteil von 3,53 Prozent aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Southwest
Platz 4: Hewlett Packard Enterprise
Unverändert auf dem vierten Rang im Portfolio steht Hewlett Packard Enterprise. Elliott Investment Management reduzierte den Bestand im Berichtsquartal um 5.271.985 Aktien und hielt zum Quartalsende damit insgesamt 27.000.000 Anteilsscheine des US-Technologiekonzerns. Der Wert dieser Beteiligung summierte sich auf 1,73 Milliarden US-Dollar, was einer Gewichtung von 6,02 Prozent im Gesamtportfolio entspricht.
Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 3: Suncor Energy
Auf Rang drei der Top-Investments von Elliott Investment Management verblieb die Beteiligung an Suncor Energy - wohl auch weil der Bestand mit 29.454.000 Aktien unverändert blieb. Zum Quartalsende hatte die Position einen Wert von 2,00 Milliarden US-Dollar und machte damit 6,98 Prozent des Gesamtportfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: sockagphoto / Shutterstock.com
Platz 2: Triple Flag Precious Metals
Triple Flag Precious Metals fiel im dritten Quartal 2026 um einen Rang zurück und ist damit nur noch die zweitgrößte Position im Portfolio von Elliott Investment Management. Dabei hält der Hedgefonds zum Stichtag unverändert 133.241.535 Anteilsscheine. Der Wert dieser Beteiligung betrug 4,11 Milliarden US-Dollar, was einer Gewichtung von 14,33 Prozent am Gesamtportfolio entspricht.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: Phillips 66
Den Spitzenplatz im Ranking von Paul Singer erobern konnte Phillips 66. Dabei nahm Elliott Investment Management bei dem Energiekonzern keine Veränderungen vor: Die Beteiligung besteht weiterhin aus 19.251.000 Aktien. Zum Quartalsende hatte das Aktienpaket einen Börsenwert von 4,91 Milliarden US-Dollar und entsprach damit 17,16 Prozent des gesamten Portfolios.
Quelle: sec.gov, Bild: Phillips 66
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Bildquellen: CC BY-NC-SA 2.0/World Economic Forum, Thos Robinson/Getty Images for New York Times