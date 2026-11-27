KI-Nachrichtenüberblick

• Institutionelle Investoren mit Vermögen über 100 Mio. USD müssen vierteljährlich Bericht bei der SEC erstatten, darunter auch Elliott Investment Management.

• Im dritten Quartal 2026 lag der Wert der US-Aktien im Depot von Elliott bei etwa 28,64 Milliarden USD, wobei nur Aktienpositionen berücksichtigt werden.