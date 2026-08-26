DAX 26.368 +0,3%ESt50 6.459 -0,2%MSCI World 4.972 -0,1%Top 10 Crypto 10,33 +2,3%Nas 26.130 -0,1%Bitcoin 68.320 +0,7%Euro 1,1643 -0,1%Öl 88,3 +0,6%Gold 4.588 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Eine der größten Übernahmen

Aktie im Fokus: NVIDIA plant offenbar Milliarden-Übernahme von Hugging Face im KI-Rennen

Aktie im Fokus: NVIDIA plant offenbar Milliarden-Übernahme von Hugging Face im KI-Rennen

Im weltweiten Wettlauf um die Vormachtstellung bei Künstlicher Intelligenz bahnt sich eine der bisher größten Übernahmen an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
419.20 EUR 7.00 EUR 1.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
77.95 EUR 2.95 EUR 3.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
422.60 EUR -1.95 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
191.84 EUR 12.00 EUR 6.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Der US-Halbleiterkonzern NVIDIA verhandelt über den Kauf der führenden KI-Plattform Hugging Face. Wie das US-Wirtschaftsmagazin "Business Insider" unter Berufung auf eine mit den Vorgängen vertraute Person berichtet, beläuft sich das verhandelte Bewertungsvolumen auf mehr als 13 Milliarden Dollar (rund 11,7 Milliarden Euro).

Werbung

Eine endgültige Einigung sei zwar bislang nicht erzielt und die Gespräche könnten theoretisch noch scheitern, heißt es in dem Bericht. Doch die Dimension des Vorhabens unterstreicht NVIDIAs aggressive Expansionsstrategie. Weder NVIDIA noch Hugging Face äußerten sich auf Nachfrage zu den Berichten.

Hugging Face: Zentrale Plattform für KI-Modelle

Hugging Face sitzt in New York und gilt als Dreh- und Angelpunkt der weltweiten Open-Source-Entwicklung. Gegründet 2016 von den französischen Unternehmern Clément Delangue, Julien Chaumond und Thomas Wolf, hostet die Plattform mittlerweile Millionen von KI-Modellen, Datensätzen und Code-Bibliotheken. Entwickler und Forscher weltweit nutzen das Portal als Standard-Infrastruktur, um KI-Anwendungen zu erstellen, zu teilen und weiterzuentwickeln.

NVIDIA ist an dem Unternehmen bereits beteiligt: Der Chiphersteller investierte 2023 im Rahmen einer 235 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde, die Hugging Face damals noch mit 4,5 Milliarden Dollar bewertete. Ende vergangenen Jahres hatte Hugging Face ein weiteres Investment-Angebot von NVIDIA über 500 Millionen Dollar abgelehnt - mit der Begründung, man wolle keinen dominierenden Einzelinvestor an Bord holen, der strategische Entscheidungen beeinflussen könnte. Auch Software-Gigant Microsoft soll Sondierungsgespräche mit der Plattform geführt haben, diese werden laut Insidern derzeit jedoch nicht weiterverfolgt.

Werbung

NVIDIAs volle Kriegskasse

Für NVIDIA-Chef Jensen Huang ist die Übernahme der nächste logische Schritt zur Festigung des Konzern-Ökosystems: Wer die Software- und Modellplattform kontrolliert, kann direkten Einfluss auf die Entwickler-Community nehmen und die Arbeitslasten gezielt auf die eigenen Grafikprozessoren leiten.

Finanziell ist der Milliardendeal für den Konzern kein Hindernis: NVIDIA sitzt infolge des KI-Booms auf enormen Barreserven und treibt seine Beteiligungs- und Übernahmeaktivitäten massiv voran. Erst am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, für das laufende Geschäftsjahr weitere 18 Milliarden Dollar für Eigenkapitalinvestitionen reserviert zu haben - zusätzlich zu bereits bestehenden Beteiligungen an privaten Unternehmen im Wert von 47,9 Milliarden Dollar.

Sorge um die Neutralität

In der Tech-Szene dürfte eine vollständige Übernahme durch den Branchenprimus allerdings für erhebliche Diskussionen und kartellrechtliche Bedenken sorgen: Die größte Stärke von Hugging Face lag bislang in seiner strikten Hardware- und Anbieter-Neutralität. Die Plattform unterstützt gleichermaßen Modelle und Beschleuniger-Hardware von NVIDIA-Konkurrenten wie AMD und Intel. Sollte der dominierende Hardware-Hersteller das zentrale Entwicklerportal übernehmen, fürchten Marktbeobachter Interessenkonflikte und neue Abhängigkeiten in der offenen KI-Forschung.

Werbung

/chd/DP/mis

SANTA CLARA / NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Below the Sky / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netRally gezündet?Aktien von Nebius, Super Micro, Arm, AMD & Co. ziehen an: Wie NVIDIA & Salesforce den Sektor mitreißen
Société GénéraleWerbungTOP-News - Der Start in einen spannenden Herbst? Apple, NVIDIA, Microsoft, Tesla, Siemens, Moderna und SAP in der Analyse
finanzen.netFisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal: NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus
dpa-afxAktie im Fokus: NVIDIA plant offenbar Milliarden-Übernahme von Hugging Face im KI-Rennen
Werbung - NVIDIA-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netStarke Bilanz und Signale für Anleger: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie
dpa-afxAktien von Infineon, AIXTRON, ASML & Co. profitieren: NVIDIA-Ausblick begeistert und treibt KI-Sektor an
Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:46 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
08:01 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.