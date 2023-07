Eine Stromtrasse und Raumfahrtfirmen: Habeck setzt Ländertour fort

STUTTGART/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzt seine Ländertour an diesem Donnerstag mit Terminen in Baden-Württemberg und Bayern fort. Am Morgen (9.00 Uhr) nimmt der Grünen-Politiker in Leingarten bei Heilbronn an einer Auftaktveranstaltung für den Bau des ersten Konverters für die wichtige Suedlink-Stromtrasse teil.

Konverter wandeln Gleich- in Wechselstrom um und umgekehrt. Aus haushaltsüblichen Steckdosen kommt Wechselstrom, bei dem die Spannung mit Transformatoren recht einfach geändert werden kann. Für den langen Weg vom Norden in den Süden Deutschlands wird aber Gleichstrom genutzt, da dabei weniger Energie verloren geht. Eigentlich sollte Suedlink schon im vergangenen Jahr fertiggestellt sein. Nun wird 2028 angepeilt. Bislang sind gerade einmal 17 Kilometer der geplanten 700 Kilometer langen Trasse von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg und Bayern genehmigt.

Mit der ebenfalls nahe Heilbronn beheimateten Firma Hyimpulse und Rocket Factory bei Augsburg besucht Habeck danach zwei Raumfahrtunternehmen. Für den letzten Tag seiner Reise plant der Minister am Freitag eine Stippvisite bei Isar Aerospace in Ottobrunn. Alle drei Firmen entwickeln nach Angaben des Wirtschaftsministeriums neue Trägerraketen, mit denen in Zukunft Satelliten in den Weltraum gebracht werden sollen./hrz/DP/nas