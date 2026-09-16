Einfachere Regeln: Von der Leyen kündigt Bankenpaket an
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STRASSBURG (dpa-AFX) - Angesichts des großen Investitionsbedarfs in Europa will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neue Regeln für Banken schaffen. "Wir brauchen ein Bankensystem, das auf Wachstum ausgelegt ist - und nicht nur auf Stabilität", sagte von der Leyen in einer Rede zur Lage der Union im Europaparlament in Straßburg. "Wir wissen, dass da draußen Kapitalbedarf besteht. Was wir aber brauchen, ist eine größere Fähigkeit und Lust, Risiken einzugehen."
Ihre Behörde werde daher ein neues Bankenpaket auf den Weg bringen, mit dem Fokus auf Vereinfachung und die Überwindung der Zersplitterung. Von der Leyen sagte: "Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass unsere Unternehmen Investitionen anziehen und wachsen können."
Bislang ist der europäische Bankenmarkt entlang nationaler Grenzen zersplittert. Das gilt als zentrales Strukturproblem. Daneben wird in Brüssel seit Jahren auch am Zusammenwachsen der noch zersplitterten europäischen Kapitalmärkte gearbeitet./rdz/DP/men
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