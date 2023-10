TRATON-Aktie stark: Neuer TRATON-Dienstleister will E-Lastwagen das Laden erleichtern

Einfacherer Zugang

Die VW-Lastwagenholding TRATON will den Käufern ihrer Elektro-Lastwagen und -Busse den Zugang zu Ladestationen in Europa vereinfachen.

Der neue Dienstleister TRATON Charging Solutions ordne die Ladepunkte nach ihrer Eignung für Lkw und rechne selbst mit den Kunden ab - unabhängig davon, wer die Ladepunkte betreibt. Der Ladenetzbetreiber Milence sei bereits unter Vertrag, mit weiteren liefen Verhandlungen, teilte TRATON am Mittwoch in München mit.

Milence ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler, Volvo und TRATON und will bis 2027 rund 1700 Hochleistungs-Ladepunkte in Europa bauen und betreiben. Mit dem Hochlauf elektrischer Nutzfahrzeuge steigt der Bedarf an Lademöglichkeiten außerhalb der Betriebshöfe rapide an. Das Laden auf der Langstrecke ist aber oft schwierig. Bis 2030 sind laut Daimler 45 000 Ladepunkte nötig.

Die TRATON-Aktie gewinnt am Mittwoch via XETRA zeitweise 2,18 Prozent auf 19,65 Euro.

