DAX 25.509 +0,6%ESt50 6.315 +0,7%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,03 +0,5%Nas 26.082 -0,7%Bitcoin 66.387 +0,5%Euro 1,1595 -0,1%Öl 104,2 -3,2%Gold 4.329 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Einhaltung des Tarifvertrags

VW-Aktie gibt ab: IG Metall will Management wegen Sparkurs an den Tisch holen

VW-Aktie gibt ab: IG Metall will Management wegen Sparkurs an den Tisch holen

Nach der Einigung im VW-Aufsichtsrat auf einen schärferen Sparkurs will die Arbeitnehmerseite das Management zu Gesprächen zwingen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
80.18 EUR -0.88 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Dazu zieht die IG Metall eine Klausel aus dem Zukunftstarifvertrag, auf den sich die Akteure im Dezember 2024 geeinigt hatten. Das habe die Tarifkommission einstimmig entschieden, sagte der niedersächsische IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger in Hannover. "Wir fordern jetzt also das Unternehmen auf, an den Tisch zu kommen, sich zu erklären und mit uns darüber zu reden, dass und wie dieser Tarifvertrag eingehalten wird."

Werbung

Das Ziehen der Klausel ändere nichts an den Bestimmungen des Tarifvertrags und löse auch keine Kündigung aus, sagte der Gewerkschafter. Und auch die Beschäftigungssicherung sei nicht antastbar. "Aber es ist die Verpflichtung, wenn eine Seite auffordert, dass die andere Seite auch an den Tisch kommt", sagte Gröger. Die Erwartung sei, dass die Gespräche noch in diesem Quartal - also bis Ende September - stattfinden.

Die VW-Aktie zeigt sich via XTERA zeitweise 0,94 Prozent tiefer bei 80,42 Euro.

/jwe/DP/stw

HANNOVER (dpa-AFX)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.