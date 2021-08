Einige Veränderungen: Die Investitionen von Hedgefondslegende David Einhorn im zweiten Quartal 2021

Wie alle Investoren in den USA, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, muss auch Wall Street-Größe David Einhorn seine Investitionen quartalsweise offenlegen. Ein Blick in das 13F-Formular des Investors verrät, welche Änderungen sich im zweiten Quartal 2021 ergeben haben. Auffallend ist, dass er bei wenigen Positionen kräftig zugegriffen hat. An der Spitze steht jedoch weiterhin ein alter Bekannter.

Platz 11: Das Ranking Investoren, die ein Vermögen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und mehr verwalten, müssen dieses quartalsweise offenlegen. Wall Street-Größe David Einhorn gehört zur Riege dieser Investoren und gibt somit jedes Quartal die Investitionen seines Hedgefonds GreenLight Capital an. Das folgende Ranking umfasst seine Top 10 Beteiligungen im zweiten Quartal 2021. Aufgelistet werden diese nach ihrem Wert; berücksichtigt werden nur Investments in Aktien. Stand ist der 30. Juni 2021. Quelle: sec.gov, Bild: Paul Bereswill/Getty Images

