Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusNeues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Lufthansa-Chancen für DAX umstritten. Mediobanca kann Übernahme von Banca Generali fortsetzen. STRATEC bestätigt Jahresziele trotz Verlusten. Zalando-Aktie: Baader Bank sieht Potenzial. Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv. Allianz setzt Aktienrückkauf fort. Commerzbank-Aktie nimmt Rally wieder auf. Krypto-Analyse: Bitcoin könnte bis Ende 2025 auf 200.000 US-Dollar steigen.
Umfrage
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei ihrer Geldanlage?