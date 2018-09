Einige italienische Gewerkschaften erzielen Einigung mit Ryanair

Ryanair 13,08 EUR -1,69% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

Rom (Reuters) - In Italien haben sich im Tarifstreit mit dem Billigflieger Ryanair mehrere Gewerkschaften des Kabinenpersonals nach eigenen Angaben im Grundsatz geeinigt.

Fit Cisl, Anpac und Anpav erklärten am Donnerstag, das Abkommen habe eine Laufzeit von drei Jahren. Zuvor hatte die Gewerkschaft Uitrasporti als Teil einer europaweiten Welle mit einem Streik droht. Sie wurde in der Erklärung jedoch nicht erwähnt. Am 28. September wollen sieben Flugbegleiter-Gewerkschaften in fünf Ländern für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. Der Streik werde in Italien, Portugal, Spanien, Belgien und den Niederlanden abgehalten, erklärten die Gewerkschaften. In Deutschland hatte es am Mittwoch Streiks gegeben.