Einigung erzielt

Novo Nordisk-Aktie im Plus: Streit mit Hims & Hers beendet - Zusammenarbeit geplant - Hims & Hers-Aktie +41 Prozent

09.03.26 14:45 Uhr
Hims & Herst-Aktie hebt ab, Novo Nordisk-Aktie verhalten: Streit um Diät-Blockbuster endet - Überraschungsdeal erzielt | finanzen.net

In einer überraschenden Kehrtwende haben Novo Nordisk und Hims & Hers Health ihren öffentlich ausgetragenen Konflikt beigelegt.

• Novo Nordisk und Hims & Hers legen Konflikt bei
• Bloomberg: Wegovy soll über Telemedizinplattform verkauft werden
• Aktien im Blick

Der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk kooperiert mit dem Telemedizinunternehmen Hims & Hers Health beim Vertrieb seiner Abnehmmedikamente und beendet damit einen Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen.

Eine jetzt geschlossene Vereinbarung sieht vor, dass Hims & Hers ab Ende März Zugang zu dem Adipositas-Medikament Wegovy des dänischen Pharmaunternehmens in Injektions- und Tablettenform sowie zu dem Schwestermedikament Ozempic für Diabetes bekommt, wie Novo Nordisk mitteilte.

Auf der Plattform werden sie dann zu den Selbstzahlerpreisen von Novo Nordisk angeboten. Im Gegenzug werde Hims & Hers dann keine nachgemischten Versionen von GLP-1-Medikamenten, der Arzneimittelklasse, zu der Wegovy und Ozempic gehören, mehr bewerben, so Novo Nordisk.

Das Ende einer juristischen Eskalation

Noch vor wenigen Wochen standen sich die Unternehmen feindlich gegenüber. Novo Nordisk, der Hersteller des Blockbuster-Medikaments Wegovy, hatte Hims & Hers wegen Patentverletzungen verklagt. Auslöser war die Vermarktung einer deutlich günstigeren Version der neuen Abnehmpille von Novo Nordisk durch den US-Telemedizin-Anbieter für lediglich 49 US-Dollar. Novo Nordisk warf dem Unternehmen vor, den Wirkstoff Semaglutid unrechtmäßig zu nutzen und Patienten durch nicht von der FDA zugelassene Kopien zu gefährden. Hims & Hers wiederum kritisierte die Klage als Angriff auf den Zugang amerikanischer Patienten zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung. Mit der nun bevorstehenden Partnerschaft, die dem Bericht zufolge bereits am Montag offiziell verkündet werden könnte, entscheiden sich beide Akteure für eine Kooperation statt für eine weitere gerichtliche Auseinandersetzung.

Das dänische Pharmaunternehmen kündigte an, im Zuge der Vereinbarung seine Patentverletzungsklage gegen Hims & Hers zurückzuziehen. Man behalte sich jedoch das Recht vor, die Klage in Zukunft erneut einzureichen.

Gemeinsame Vermarktung statt Konkurrenzkampf

Für Hims & Hers bedeutet die Vermarktung über die eigene Plattform eine existenzielle Absicherung ihres Geschäftsmodells im Bereich der Gewichtsabnahme. Zuvor profitierte das Unternehmen von gesetzlichen Ausnahmeregelungen, die die Herstellung von Ersatzpräparaten während offizieller Lieferengpässe erlaubten. Da die US-Gesundheitsbehörde FDA die Engpässe für Semaglutid jedoch für beendet erklärt hatte, geriet das Geschäftsmodell mit den günstigen Kopien unter massiven rechtlichen Druck. Durch die Partnerschaft erhält Hims & Hers nun offiziellen Zugang zu den Markenprodukten und kann diese legal in seinem Direktvertriebskanal anbieten.

Auswirkungen auf den Markt und die Aktionäre

Die Nachricht über die Einigung löste an den Finanzmärkten eine sofortige Reaktion aus. Die Aktie von Hims & Hers verzeichnete im Handel an der NYSE einen Kurssprung von 41,51 Prozent auf 22,27 US-Dollar, da Investoren die Partnerschaft als Validierung des Unternehmens und als Sicherung künftiger Umsätze werten. Die Novo Nordisk-Aktie reagiert an der Börse in Dänemark aber mit einem Plus von 1,86 Prozent auf 252,50 DKK.

Für Novo Nordisk bietet die Kooperation die Chance, die eigene Marktpräsenz weiter auszubauen und Patienten, die bisher auf günstigere Nachahmerprodukte ausgewichen waren, zurück zum Originalpräparat zu führen.

Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

