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Einigung erzielt

Saint-Gobain trennt sich von Skandinavien-Geschäft: Aktie reagiert mit Kurssprung

15.06.26 10:23 Uhr
Milliarden-Deal bei Saint-Gobain: Verkauf in Skandinavien beflügelt die Aktie | finanzen.net

Saint-Gobain trennt sich von seinem Distributionsgeschäft unter dem Namen Dahl in Schweden, Norwegen und Dänemark.

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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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Wie der französische Baustoffkonzern mitteilte, hat er eine Einigung mit dem finnischen Unternehmen Kesko für 1,52 Milliarden Euro inklusive Schulden erzielt. Der Deal soll Anfang 2027 abgeschlossen werden. Der Verkauf sei Teil seiner Strategie zur Verbesserung seines Portfolios.

Kesko teilte mit, das Unternehmen werde von der Gewinnung von Kunden profitieren, die auf Sanitär- und Heizungstechnik in der Region spezialisiert seien. Zudem sei die Übernahme die bisher größte Transaktion des Unternehmens. Dadurch werde Keskos Sparte für Bau- und Haustechnik zu seiner größten, hieß es weiter.

Die Saint-Gobain-Aktie klettert an der Euronext zeitweise um 5,23 Prozent auf 79,72 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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31.03.2026Saint-Gobain NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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