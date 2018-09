Einigung im Dieselstreit nach Ministertreffen auf Montag vertagt

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Eine Ministerrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat noch keinen Durchbruch im Streit um die Nachrüstung und den Tausch von Dieselautos gebracht. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erklärte im Bundestag, dass die Koalition über das Wochenende in "harter Arbeit" eine Lösung für die Dieselfahrer in Deutschland finden werde. "Wir sind dran, dass wir den Dieselbesitzern ein wirkliches Angebot machen", sagte der CSU-Politiker. Am Montagabend kommen die Spitzen von Schwarz-Rot zum Koalitionsausschuss zusammen.

Bereits vor dem Treffen im Kanzleramt hatte Scheuer große Fortschritte ausgemacht. "Ich kann Ihnen sagen, dass es attraktive Tauschoptionen für den Dieselbesitzer gibt", hatte er angekündigt. Bei den Autoherstellern habe sich "echt was bewegt". Die Tauschprämien für neue gegen alte Wagen werden seinen Worten nach attraktiver ausfallen als die ebenfalls geplanten Hardware-Nachrüstungen.

Nach intensiven Gesprächen Scheuers mit der Industrie war am Donnerstag Bewegung in die verfahrene Lage gekommen. Als erster der drei großen deutschen Autokonzerne hat sich Volkswagen laut einem Spiegel-Bericht bereit erklärt, sich neben hohen Tauschrabatten auch am nachträglichen Einbau von Harnstoff-Katalysatoren zu beteiligen. Allerdings will das Unternehmen nicht 100 Prozent der Kosten tragen. Nach FAZ-Informationen planen VW, BMW und Daimler, Gutscheine an die Halter betroffener Autos zur Nachrüstung auszugeben.

Staatliche Zuschüsse für Nachrüstung von Handwerkerwagen

In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kündigte der Verkehrsminister außerdem staatliche Unterstützung für die Hardware-Umrüstung von rund 30.000 Handwerker- und Lieferfahrzeugen in zehn besonders von schlechter Luft belasteten Städten an. "Wir werden das Programm schnell an den Start bringen", versprach Scheuer. Der Zuschuss soll aus dem Fonds für saubere Luft kommen, der 1 Milliarde Euro umfasst. Drei Viertel der Mittel stammen von der öffentlichen Hand, ein Viertel stammt von den deutschen Autokonzernen.

Ärger gibt es noch mit dem Koalitionspartner SPD. Während der Verkehrsminister die Nachrüstungen eng begrenzen will, pocht Umweltministerin Svenja Schulze auf eine hohe Zahl. "Meine Position war von Anfang an klar: Technische Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller sind der wirksamste und gerechteste Ausweg aus der Diesel-Krise", schrieb die SPD-Politikerin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Sie warf Scheuer vor, zu spät in die Vorbereitung eingestiegen zu sein. "Aber besser spät als nie", ätzte Schulze.

Während Scheuer die Nachrüstungen auf zehn besonders betroffene Städte begrenzen will, beharrt die Umweltministerin auf 17 Städten. Offen ist bislang, wer für den Einbau der Harnstofftanks die Haftung übernehmen soll. Weder die Autobauer noch die Zulieferer der Komponenten sind bislang bereit dazu.

